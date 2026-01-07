Hoftor defekt: Hunde gehen auf Kind (8) los, Zeugen zeigen Courage

Mainz - Im Mainzer Stadtteil Mombach sind am Dienstag zwei Hunde ausgebrochen und auf einen Achtjährigen losgegangen. Einer biss den Jungen. Zwei Zeugen halfen dem Kind.

Das Hoftor war wohl defekt, sodass die beiden Hunde auf den Achtjährigen zulaufen konnten. (Symbolfoto) © 123rf/milante

Wie ein der Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte, war der Achtjährige gegen 11.30 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als er an einem offenen Hoftor vorbeikam.

Daraufhin sollen die beiden Hunde, die sich auf dem Hof befanden, auf den Jungen zugelaufen sein und einer habe nach dem Kind geschnappt und es in den Oberschenkel gebissen.

Ein Autofahrer habe den Vorfall beobachtet, nach den Hunden gerufen und den Achtjährigen aufgefordert, zu ihm auf die andere Straßenseite zu kommen. Außerdem habe er gehupt, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen.

Ein weiterer Autofahrer hatte den Jungen ebenfalls gesehen und bemerkt, dass sich dieser mehrfach an das verletzte Bein fasste. Er hielt darauf an und leistete Erste Hilfe.