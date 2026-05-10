Mit Autos beladener Transporter samt Anhänger überschlägt sich mehrfach auf A61

Boppard - Auf der A61 bei Boppard ( Rheinland-Pfalz ) hat sich ein mit drei Autos beladenes Transporter-Gespann mehrfach überschlagen. Sowohl der Transporter als auch die geladenen Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Auch die geladenen Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. © 5VISION.NEWS

Die beiden Insassen des Transporters erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Männer in ein Krankenhaus in Koblenz. Der Sachschaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich.

Wie ein Sprecher sagte, war das Gespann gegen 13.30 Uhr auf der A61 in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs, als der Fahrer zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard zum Überholen ansetzte. Während des Überholvorgangs sei das Gespann aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten.

Dadurch habe der 29 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, das sich samt Anhänger in der Folge mehrfach überschlug und mitten auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Dabei hatte sich das auf dem Transporter geladene Auto aus seiner Befestigung gelöst und war auf die Mittelleitplanke gekracht.