Hyundai rast durch Hecke und kracht fast senkrecht in Schacht

Landau - Am Ende ragte ein Hyundai beinahe senkrecht aus dem Befüllungsschacht einer Hackschnitzelheizung: Im rheinland-pfälzischen Landau kam es am Donnerstag zu einem aufsehenerregenden Unfall !

Spektakulärer Unfall in Landau in der Pfalz: Verwechselte eine 72‑jährige Autofahrerin Gas- und Bremspedal? © Polizeiinspektion Landau

Der Crash ereignete sich gegen 15.40 Uhr beim Otto-Hahn-Gymnasium, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach wollte eine 72 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Hyundai auf einen Parkplatz fahren, "verwechselte dabei jedoch vermutlich das Gaspedal mit dem Bremspedal", wie ein Sprecher ergänzte.

Der Wagen beschleunigte massiv und durchbrach eine Hecke. Hinter dem Gebüsch kippte das Auto und blieb "nahezu senkrecht in der Befüllungsanlage der Hackschnitzelheizung" stehen.

Die 72-Jährige blieb unverletzt. Sie konnte den demolierten Wagen aus eigener Kraft verlassen. An dem Hyundai entstand Totalschaden, die Polizei geht von etwa 25.000 Euro aus.