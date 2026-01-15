Schwertransport kommt nicht um die Kurve: Lkw steckt auf A60 fest

Mainz - Ein mit Teilen einer Windkraftanlage beladener Lkw ist am Autobahnkreuz Mainz-Süd nicht um die Kurve gekommen - und steckt jetzt auf dem Standstreifen der Autobahn fest.

An der Verbindung von der A60 zur A63 kam der Schwertransport einfach nicht mehr um die Kurve. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher sagte, hatte der Fahrer Mittwochnacht die Polizei gerufen: Er komme nicht weiter.

Eigentlich hatte der Mann demnach mit dem Lkw von der A60 Richtung Bingen auf die A63 Richtung Kaiserslautern fahren wollen.

Die Beamten lotsten ihn laut Polizei aus der Kurve rückwärts auf den Standstreifen der A60. Dort stehe er nun, bis er eine Genehmigung für eine andere Strecke habe.

Nach aktuellen Erkenntnissen folgte der Lkw-Fahrer der genehmigten Route. Allerdings wurde das Autobahnkreuz erst kürzlich umgebaut, weswegen der Schwertransport nicht mehr um die Kurve kam.