Schwertransport kommt nicht um die Kurve: Lkw steckt auf A60 fest
Von Kristina Remmert
Mainz - Ein mit Teilen einer Windkraftanlage beladener Lkw ist am Autobahnkreuz Mainz-Süd nicht um die Kurve gekommen - und steckt jetzt auf dem Standstreifen der Autobahn fest.
Wie ein Sprecher sagte, hatte der Fahrer Mittwochnacht die Polizei gerufen: Er komme nicht weiter.
Eigentlich hatte der Mann demnach mit dem Lkw von der A60 Richtung Bingen auf die A63 Richtung Kaiserslautern fahren wollen.
Die Beamten lotsten ihn laut Polizei aus der Kurve rückwärts auf den Standstreifen der A60. Dort stehe er nun, bis er eine Genehmigung für eine andere Strecke habe.
Nach aktuellen Erkenntnissen folgte der Lkw-Fahrer der genehmigten Route. Allerdings wurde das Autobahnkreuz erst kürzlich umgebaut, weswegen der Schwertransport nicht mehr um die Kurve kam.
Lkw kann wohl erst in der Nacht auf Freitag weiterfahren
Für die Zeit, die der Lkw feststeckte, kam es kurzzeitig zu Sperrungen auf der Strecke. Aufgrund des Zeitpunkts in den frühen Morgenstunden blieben größere Verkehrseinschränkungen jedoch aus.
Der Polizeisprecher ging davon aus, dass der Lkw erst in der Nacht zum Freitag weiterfahren würde.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge