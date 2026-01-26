Streifenwagen geschrottet: Zwei Polizisten landen im Bach

Offenbach-Hundheim (Kreis Kusel) - Zwei Polizisten aus Rheinland-Pfalz sind mit ihrem Streifenwagen in einen Bach gerauscht.

Am Streifenwagen entstand ein Totalschaden. © Polizeipräsidium Westpfalz

Der Beamte (43) hinterm Steuer sowie seine Kollegin (23) auf dem Beifahrersitz waren am Montagnachmittag im Zuge einer Einsatzfahrt in der Gemeinde Offenbach-Hundheim von der Straße abgekommen, wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilte.

Der Wagen landete daraufhin mit Totalschaden im darunter fließenden Talbach. Mithilfe eines Abschleppdienstes wurde das Wrack aus dem kleinen Bach geborgen.

Beide Polizisten blieben infolge des Unfalls glücklicherweise unverletzt.