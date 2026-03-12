Nissan kracht auf A6 in Lkw und Leitplanke: Fahrerin (22) verletzt im Auto eingeklemmt

Kaiserslautern - Bei einem Unfall auf der A6 bei Kaiserslautern am Donnerstagmorgen wurde eine 22-jährige Autofahrerin in ihrem schwer beschädigten Nissan eingeklemmt.

Die 22-Jährige musste aus dem Nissan befreit werden, an dem Totalschaden entstanden war. © Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte die 22-Jährige kurz nach der Anschlussstelle Kaiserslautern-West im dichten Berufsverkehr mit ihrem Wagen unvermittelt auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt, ohne dabei den fließenden Verkehr im Blick zu haben.

So sei es zur Kollision mit einem Lastwagen gekommen. Dadurch drehte sich der Nissan um die eigene Achse und schlug schließlich in die rechte Leitplanke ein.

Am Auto entstand Totalschaden und die Fahrerin wurde in dem deformierten Wrack eingeklemmt. Die 22-Jährige musste aus dem Wagen befreit werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere ihrer Verletzungen gab der Sprecher noch keine Auskunft.