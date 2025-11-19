Frau kann nach Frontalcrash nur tot aus Wrack geborgen werden

Flomborn/Alzey - Bei einem Frontalzusammenstoß am frühen Dienstagabend bei Alzey ( Rheinland-Pfalz ) ist eine 27 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.

Beide Autos hatten bei dem schweren Unfall Totalschaden erlitten. Die Polizei stellte sie für die weiteren Ermittlungen sicher. © Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Frau mit ihrem Mitsubishi gegen 17 Uhr auf der B271 zwischen den Ortschaften Dintesheim und Flomborn unterwegs, als sie in einer "unübersichtlichen Rechtskurve" aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß ihr Wagen dann mit dem entgegenkommenden Kia des 36-Jährigen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden konnte.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzte Kia-Fahrer in das Klinikum Worms.

Wie es zu dem Unfall kam, muss nun durch die Polizei ermittelt werden. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Polizei stellte beide Autos sicher.