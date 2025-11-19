Frau kann nach Frontalcrash nur tot aus Wrack geborgen werden
Flomborn/Alzey - Bei einem Frontalzusammenstoß am frühen Dienstagabend bei Alzey (Rheinland-Pfalz) ist eine 27 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Frau mit ihrem Mitsubishi gegen 17 Uhr auf der B271 zwischen den Ortschaften Dintesheim und Flomborn unterwegs, als sie in einer "unübersichtlichen Rechtskurve" aus noch ungeklärter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort stieß ihr Wagen dann mit dem entgegenkommenden Kia des 36-Jährigen zusammen.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden konnte.
Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzte Kia-Fahrer in das Klinikum Worms.
Wie es zu dem Unfall kam, muss nun durch die Polizei ermittelt werden. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Polizei stellte beide Autos sicher.
Sowohl der Mitsubishi als auch der Kia hatten Totalschaden erlitten. Die Schadenhöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Für die Bergung, die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn war die B271 an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Mainzer Einsatzfahrzeuge