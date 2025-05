05.05.2025 12:18 Zu viel getankt: Suff-Fahrt endet umgekippt im Gebüsch

In der Eifel hat am Sonntag ein Mann die Kontrolle über sein Auto verloren und landete neben der Straße in einer Hecke. Ein Alkoholtest ergab 1,41 Promille.

Von Marc Thomé

Eifelkreis Bitburg-Prüm - Dass das Autofahren nach einem feuchtfröhlichen Abend nicht unbedingt eine der besten Ideen ist, musste am späten Sonntagabend ein 59 Jahre alter Mann in Bollendorf in Rheinland-Pfalz feststellen.

Der Wagen war erst mit einer Verkehrsinsel und dann mit dem Bordstein kollidiert, ehe er im Gebüsch neben der Straße liegen blieb. © Polizeidirektion Wittlich Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, war der 59-Jährige gegen 23 Uhr auf der Burgstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Zunächst stieß der Wagen gegen den Randstein der am Ortsausgang gelegenen Verkehrsinsel. Dann prallte das Auto zurück und stieß gegen den rechten Bordstein. Das wiederum führte dazu, dass das Auto umkippte und anschließend in einer Hecke neben der Straße auf der Beifahrerseite liegen blieb. Der Fahrer hatte dabei Glück und erlitt lediglich leichte Verletzungen, allerdings entstand an seinem Auto erheblicher Sachschaden. Wie der Polizeisprecher weiter berichtet, hatte der 59-Jährige nach dem Unfall freiwillig einen Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab demnach 1,41 Promille und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Fahrers sicher und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein.

