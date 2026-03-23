Zug kracht in Lkw: Explosionen und meterhohe Flammen sorgen für Großeinsatz

Insheim - Heftiger Unfall am Montagabend an einem Bahnübergang in Insheim. Ein Zug ist mit einem Laster kollidiert.

In Insheim ist es an einem Bahnübergang zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Zug und ein Lastwagen sind kollidiert. © Henry Mungenast/EinsatzReport24

Laut Polizei hat sich der folgenschwere Vorfall im südpfälzischen Landkreis Südliche Weinstraße gegen 19 Uhr ereignet. Aufgrund der Kollision kam es demnach zu Explosionen und auch Bränden.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Der Bahnverkehr wurde in dem Bereich komplett eingestellt. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Schadenssumme dürfte aber erheblich ausfallen.

