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Zug kracht in Lkw: Explosionen und meterhohe Flammen sorgen für Großeinsatz
Insheim - Heftiger Unfall am Montagabend an einem Bahnübergang in Insheim. Ein Zug ist mit einem Laster kollidiert.
Laut Polizei hat sich der folgenschwere Vorfall im südpfälzischen Landkreis Südliche Weinstraße gegen 19 Uhr ereignet. Aufgrund der Kollision kam es demnach zu Explosionen und auch Bränden.
Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.
Der Bahnverkehr wurde in dem Bereich komplett eingestellt. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Schadenssumme dürfte aber erheblich ausfallen.
Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen auf Hochtouren.
Titelfoto: Henry Mungenast/EinsatzReport24