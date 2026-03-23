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Zug kracht in Lkw: Explosionen und meterhohe Flammen sorgen für Großeinsatz

Folgenschwerer Unfall am Montagabend an einem Bahnübergang in Insheim im südpfälzischen Landkreis Südliche Weinstraße. Ein Zug ist mit einem Laster kollidiert.

Von Jan Höfling

Insheim - Heftiger Unfall am Montagabend an einem Bahnübergang in Insheim. Ein Zug ist mit einem Laster kollidiert.

In Insheim ist es an einem Bahnübergang zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Zug und ein Lastwagen sind kollidiert.
In Insheim ist es an einem Bahnübergang zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Zug und ein Lastwagen sind kollidiert.  © Henry Mungenast/EinsatzReport24

Laut Polizei hat sich der folgenschwere Vorfall im südpfälzischen Landkreis Südliche Weinstraße gegen 19 Uhr ereignet. Aufgrund der Kollision kam es demnach zu Explosionen und auch Bränden.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Der Bahnverkehr wurde in dem Bereich komplett eingestellt. Das genaue Ausmaß ist noch unklar, die Schadenssumme dürfte aber erheblich ausfallen.

Explosionen und Brände waren laut Polizeiangaben die Folge.
Explosionen und Brände waren laut Polizeiangaben die Folge.  © Henry Mungenast/EinsatzReport24
Der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert, dürfte aber erheblich ausfallen.
Der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert, dürfte aber erheblich ausfallen.  © Henry Mungenast/EinsatzReport24

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen auf Hochtouren.

Titelfoto: Henry Mungenast/EinsatzReport24

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