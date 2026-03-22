Eine Tote und zwei Verletzte bei schwerem Frontalcrash

Bernkastel-Wittlich - Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) eine 51 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Für die 51-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, ereignete sich das Unglück um kurz vor 5 Uhr auf der B49 zwischen den Ortschaften Bengel und Kinderbeuern. Hier war ein 51 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen in Richtung Kinderbeuern unterwegs, als das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort kam es zum frontalen Crash mit einem entgegenkommenden, mit zwei Personen besetzten Autos eines 43-jährigen Fahrers. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Wagen des 43-Jährigen gegen die Leitplanke gedrückt, während sich die Beifahrerseite des Wagens mit dem anderen Fahrzeug verkeilte.

Bei dem Unfall erlitten die beiden Fahrer so schwere Verletzungen, dass sie in nahe liegenden Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Lebensgefahr besteht laut dem Polizeisprecher nach dem derzeitigen Stand nicht.