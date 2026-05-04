Zwei Männer sind tot: Jogger macht schrecklichen Fund auf Feldweg

Laubach - Schrecklicher Fund am Sonntag im Rhein-Hunsrück-Kreis! Ein Jogger hat auf einem Feldweg westlich von Laubach ein verunfalltes Quad bemerkt. Für zwei Männer kam jede Hilfe der Retter zu spät.

Bei einem folgenschweren Unfall sind am Sonntag im Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Menschen ums Leben gekommen. © WinklerTV

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Läufer das Quad gegen 17.10 Uhr entdeckt und den Notruf gewählt.

Bei dem Fahrzeug wurden den Angaben zufolge zwei augenscheinlich schwerst verletzte Männer aufgefunden. Trotz Rettungsmaßnahmen konnte letztlich nur noch deren Tod festgestellt werden.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war das Quad basierend auf der Spurenlage aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Angaben zur Identität der Opfer wurden wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht gemacht.