US-Vize Vance überraschend in Deutschland eingetroffen

4.962 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Überraschungsbesuch des US-Vizepräsidenten in Deutschland! JD Vance hat auf der Luftwaffenbasis Ramstein einen Zwischenstopp eingelegt.

Von Maximilian Schiffhorst

Ramstein-Miesenbach - Überraschungsbesuch des US-Vizepräsidenten in Deutschland!

US-Vize JD Vance (41) ist am Sonntag überraschend auf der US-Basis Ramstein eingetroffen.
US-Vize JD Vance (41) ist am Sonntag überraschend auf der US-Basis Ramstein eingetroffen.  © Jacquelyn Martin/AP Pool/AP/dpa

Wie "BILD" berichtet, hat JD Vance (41) nach den vorerst gescheiterten Iran-Verhandlungen am Sonntag unerwartet auf der amerikanischen Luftwaffenbasis Ramstein (Rheinland-Pfalz) einen Zwischenstopp eingelegt.

Mit einem Kaffeebecher in der Hand lief er über den Stützpunkt. Anlass war laut Deutscher Presse-Agentur ein geplanter Tankstopp der "Air Force Two" - einer weiß-blauen Boeing des Typs C32, mit der Vance derzeit auf Rückreise aus Pakistan ist.

Am Samstag hatten in der Hauptstadt Islamabad die Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen, wobei zunächst keine Einigung erzielt werden konnte.

Hotel in Cochem in Brand: Drei Personen erleiden Verletzungen
Rheinland-Pfalz Hotel in Cochem in Brand: Drei Personen erleiden Verletzungen

Die Mullahs halten bislang an ihrem Atomprogramm fest und fordern Kontrolle über die Straße von Hormus.

Der Republikaner nutzte einen Tankstopp der "Air Force Two", um dem Stützpunkt einen Besuch abzustatten.
Der Republikaner nutzte einen Tankstopp der "Air Force Two", um dem Stützpunkt einen Besuch abzustatten.  © Thomas Frey/dpa

Zuletzt besuchte JD Vance im April vergangenen Jahres die Air Base. Sie ist mit rund 8000 Soldaten das zentrale Drehkreuz der US-Streitkräfte in Europa.

Titelfoto: Montage: Jacquelyn Martin/AP POOL/AP/dpa, Thomas Frey/dpa

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: