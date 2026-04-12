US-Vize Vance überraschend in Deutschland eingetroffen

US-Vize JD Vance (41) ist am Sonntag überraschend auf der US-Basis Ramstein eingetroffen. © Jacquelyn Martin/AP Pool/AP/dpa

Wie "BILD" berichtet, hat JD Vance (41) nach den vorerst gescheiterten Iran-Verhandlungen am Sonntag unerwartet auf der amerikanischen Luftwaffenbasis Ramstein (Rheinland-Pfalz) einen Zwischenstopp eingelegt.

Mit einem Kaffeebecher in der Hand lief er über den Stützpunkt. Anlass war laut Deutscher Presse-Agentur ein geplanter Tankstopp der "Air Force Two" - einer weiß-blauen Boeing des Typs C32, mit der Vance derzeit auf Rückreise aus Pakistan ist.

Am Samstag hatten in der Hauptstadt Islamabad die Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen, wobei zunächst keine Einigung erzielt werden konnte.

Die Mullahs halten bislang an ihrem Atomprogramm fest und fordern Kontrolle über die Straße von Hormus.