Gas-Alarm in Koblenzer Innenstadt: Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz

Koblenz - Wegen eines Gasaustritts in der Koblenzer Innenstadt sind am Dienstag Polizei und Feuerwehr mit einem größeren Einsatz vor Ort.

Das Gas war im Bereich einer Baustelle ausgetreten. Dieser wurde von der Polizei abgesperrt. © Thomas Frey/dpa

Der Gefahrenbereich in einem Umkreis von rund 100 Metern um eine Baustelle in der Hohenfelder Straße wurde abgesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Die Arbeit auf der Baustelle wurde vorerst gestoppt, die Arbeitskräfte haben die Baustelle verlassen. Anwohnerinnen und Anwohner, die innerhalb des betroffenen Bereichs wohnen, sollen ihre Häuser vorerst nicht verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Verkehr wird umgeleitet.

Im Zusammenhang mit dem Gasaustritt fiel zunächst die Stromversorgung aus, konnte kurze Zeit später jedoch wiederhergestellt werden.

Die Feuerwehr hat einen sogenannten Leuchtpunkt im Rathaus am Willi-Hörter-Platz eingerichtet, der als Anlaufpunkt für die Bevölkerung zur Verfügung steht.