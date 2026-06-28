28.06.2026 11:41 Waldbrand in Gebiet mit Kampfmitteln bei Bad Kreuznach: Explosionen und Evakuierung

In einem Waldgebiet bei Bad Kreuznach ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Da es in dem Gebiet Kampfmittel gibt, gestalten sich die Löscharbeiten kompliziert.

Von Christian Schultz

Traisen - Ein Waldbrand in einem mit Kampfmitteln belasteten Gebiet hat einen großen Einsatz im Kreis Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) ausgelöst und zur teilweisen Räumung des Ortes Traisen geführt.

Das Feuer war am Samstagabend ausgebrochen. © Sebastian Schmitt/dpa Wegen der Kampfmittel in dem Gebiet mussten die Löscharbeiten zeitweise unterbrochen werden, wie der Kreis mitteilte. Für betroffene Anwohner wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Der Waldbrand war laut Kreis am Samstagnachmittag an einem Steilhang in der Nähe von Traisen ausgebrochen. Am späten Samstagabend wurden erst einzelne Gebäude in unmittelbarer Nähe zu dem Waldbrand geräumt, in der Folge entschieden die Einsatzkräfte, mehrere Straßen im nördlichen Teil Traisens zu räumen.

Explosionen im Brandgebiet

Menschen mussten bis 2 Uhr in der Nacht Gebäude in einem Radius von einem Kilometer um den Brand verlassen, eine Notunterkunft wurde eingerichtet - und zwar in der Birkenberghalle in Roxheim. Der Kreis bot älteren oder kranken Menschen sowie Müttern mit Kindern unter drei Jahren an, sich zu melden, damit Hotelzimmer vermittelt werden können. Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Häuser im Evakuierungsgebiet, die Räumung erfolge vorsorglich, betonte der Kreis. Es habe Explosionen in dem Gebiet gegeben, der herbeigerufene Kampfmittelräumdienst bewerte die Lage fortlaufend, berichtete eine Kreissprecherin.

Die Feuerwehr musste ihre Löscharbeiten unterbrechen, damit das betreffende Gebiet evakuiert werden konnte. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Schneisen und Wasser gegen Ausbreitung der Flammen