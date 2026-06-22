Im Luftraum von Bayern: Flieger von Ministerpräsidentin muss umkehren

Saarbrücken/Miltenberg/Berlin - Planänderung für Saarlands Ministerpräsidentin! Wegen eines Defekts musste das Flugzeug von Anke Rehlinger (50, SPD) am Montagmorgen auf dem Weg nach Berlin plötzlich umkehren.

In Absprache mit den Fluglotsen ist die Maschine der saarländischen Ministerpräsidentin Montagfrüh zum Startort zurückgekehrt. (Symbolfoto) © ---/DFS Deutsche Flugsicherung GmbH/dpa

Die zweimotorige Propellermaschine des Typs ATR 42-500 der dänischen Fluggesellschaft DAT war pünktlich um kurz nach 6.30 Uhr vom Flughafen in Saarbrücken abgehoben und befand sich bereits im bayrischen Luftraum, als sie über der unterfränkischen Kreisstadt Miltenberg drehen und zurückfliegen musste.

Grund dafür waren technische Probleme, wie BILD berichtet. Rund eine Stunde später sei das Flugzeug wieder sicher in Saarbrücken gelandet. An Bord hätten sich neben Rehlinger drei weitere Personen – darunter zwei Personenschützer – befunden.

"Die Berliner Termine heute, bei denen Präsenz notwendig gewesen wäre, mussten abgesagt werden, Umplanungen kommen ohnehin häufig vor", bestätigte ein Sprecher der saarländischen Staatskanzlei den Vorfall.

Der Flughafen selbst sprach davon, dass es sich weder um eine Not- noch um eine Sicherheitslandung handelte.