Nach tödlichem Angriff auf Gerichtsvollzieher: Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Saarbrücken/Bexbach - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Oberbexbach: Die Spurensicherung der Polizei war im Einsatz. © Brandon Lee Posse/dpa

Gegen den 42-Jährigen sei Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ergangen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Bernd Weidig in Saarbrücken. Das Amtsgericht Saarbrücken habe die Untersuchungshaft angeordnet.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Verdächtige mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Gerichtsvollzieher eingestochen haben. Er habe die Tat eingeräumt, sagte Weidig.

Der 42-Jährige aus dem Saarpfalz-Kreis war direkt nach der Tat am Dienstagmorgen im Stadtteil Oberbexbach festgenommen worden.