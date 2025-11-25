Gerichtsvollzieher während Dienst getötet: Ermittler nehmen Verdächtigen fest!

Saarbrücken - Nach dem Tod eines Gerichtsvollziehers im saarländischen Bexbach ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Er soll den Mann bei einer Zwangsvollstreckung mit einem Messer getötet haben, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Abend mit.

Die Spurensicherung der Polizei ist im Einsatz. Im Saarland ist ein Gerichtsvollzieher getötet worden. © Brandon Lee Posse/dpa

Der Verdächtige wurde demnach unmittelbar nach dem Angriff am Morgen vorläufig festgenommen. Es handelt sich nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thomas Schardt um einen 42-Jährigen aus dem Saar-Pfalz-Kreis. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.

Der 58 Jahre alte Gerichtsvollzieher soll nach aktuellem Ermittlungsstand "anlässlich einer Räumung im Wege der Zwangsvollstreckung" in der Wohnung des Tatverdächtigen gewesen sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Dort soll der Beschuldigte ihn mit einem Messer getötet haben. Näheres soll am Mittwoch bekanntgegeben werden. Dann wird der Tatverdächtige auch dem Haftrichter vorgeführt.

Die Tat passierte im Bexbacher Stadtteil Oberbexbach. Der Tatort liegt im ersten Stock eines Reihenhauses, der Zugang zum Treppenhaus befindet sich seitlich in einem Durchgang zum Hinterhof. Nach der Tat waren die Rollläden der Fenster teils heruntergelassen. Die Kleinstadt Bexbach mit rund 18.000 Einwohner liegt im Osten des Saarlandes in der Nähe zur Grenze von Rheinland-Pfalz.

Was sich am Dienstagmorgen dort abgespielt hat, war am Abend noch weitgehend unklar. "Die Ermittlungen zur Aufklärung des Geschehens laufen derzeit", teilte das saarländische Justizministerium mit. Weitere Informationen sollten am Mittwoch bekanntgegeben werden.