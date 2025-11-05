Reizgas-Alarm in Schule! 32 Menschen verletzt

In einer Schule im saarländischen Spiesen-Elversberg sind 32 Menschen mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden.

Von Birgit Reichert

Spiesen-Elversberg - In einer Schule im saarländischen Spiesen-Elversberg sind am Mittwoch 32 Menschen mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden.

Der Reizgas-Alarm am Mittwochvormittag rief Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Plan.
Der Reizgas-Alarm am Mittwochvormittag rief Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Plan.

29 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte hätten Reizungen der Atemwege und Augen erlitten, teilte die Polizei in Neunkirchen mit.

Mehrere Verletzte seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Einige kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Noch sei der Täter unbekannt.

Auch das genaue Tatmittel stehe noch nicht fest, teilte die Polizei weiter mit.

Zur Tatzeit um 11.30 Uhr befanden sich laut Polizei rund 170 Personen in dem Schulgebäude im Kreis Neunkirchen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06821/2030 zu melden, hieß es.

