Reizgas-Alarm in Schule! 32 Menschen verletzt

Spiesen-Elversberg - In einer Schule im saarländischen Spiesen-Elversberg sind am Mittwoch 32 Menschen mutmaßlich durch Reizgas verletzt worden.

Der Reizgas-Alarm am Mittwochvormittag rief Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Plan. © Thorsten Kremers/dpa

29 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte hätten Reizungen der Atemwege und Augen erlitten, teilte die Polizei in Neunkirchen mit.

Mehrere Verletzte seien vor Ort medizinisch versorgt worden. Einige kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Noch sei der Täter unbekannt.

Auch das genaue Tatmittel stehe noch nicht fest, teilte die Polizei weiter mit.