Wegen Vogelgrippe: Erstes Bundesland verhängt Stallpflicht

Saarbrücken - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe verhängt das Saarland als erstes Bundesland vom 30. Oktober an eine Stallpflicht für Geflügel.

Geflügelbesitzer im Saarland müssen jetzt handeln: Ab 30. Oktober gilt eine Stallpflicht. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Diese Allgemeinverfügung habe das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) zum Schutz der saarländischen Zucht- und Hausgeflügelbestände und weiterer gehaltener Vögel erlassen, teilte das saarländische Umweltministerium mit.

"Auch im Saarland gibt es einen bestätigten Fall eines Wildvogels, der an der H5N1-Variante des hochansteckenden Geflügelgrippe-Virus erkrankt ist, sowie fünf weitere noch nicht bestätigte Nachweise", hieß es. Die Allgemeinverfügung besage, dass sämtliche privat und gewerblich gehaltenen Vögel in geschlossenen Ställen untergebracht werden müssten, teilte die Behörde mit.

Alternativ könnten sie unter einer Vorrichtung gehalten werden, die aus einer überstehenden, nach oben gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehe.

Zudem seien Veranstaltungen wie Messen, Märkte und Börsen, bei denen Geflügel ausgestellt wird, vorläufig untersagt. Dies gelte auch für bereits genehmigte Veranstaltungen. Die Einhaltung dieser Maßnahmen werde vom Umweltministerium und dem Landesamt kontrolliert.