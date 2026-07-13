100 Hektar in Flammen: Feldbrand legt Verkehr auf der A9 lahm
Von Daniel Josling
Bitterfeld-Wolfen - Ein größerer Feldbrand an der A9 bei Bitterfeld-Wolfen hat den Verkehr in Richtung Berlin zeitweise beeinträchtigt.
Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrbahn wegen starker Rauchentwicklung und Sichtbehinderungen während der Löscharbeiten zwischenzeitlich kurz gesperrt werden.
Inzwischen rollt der Verkehr nach Angaben der Polizei wieder. Auch der zeitweise gesperrte Parkplatz Mosigkauer Heide in Fahrtrichtung Berlin wurde wieder freigegeben.
Die Feuerwehr war bis zum späten Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand war der Polizei zufolge um die Mittagszeit gemeldet worden und nach etwa vier Stunden gelöscht.
Nach Angaben der Feuerwehr erstreckte sich das Feuer über eine Fläche von rund 100 Hektar. Was der Auslöser war, blieb zunächst unklar. Die Polizei sprach von einem Flächenbrand, bei dem zeitweise weit über 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren.
Die Warnung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über die Warn-App Nina wurde inzwischen wieder aufgehoben.
Zuvor waren unter anderem Quellendorf, Salzfurthkapelle, Lingenau und die Umgebung wegen starker Rauchentwicklung betroffen. Anwohner waren aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.
Titelfoto: Montage: Heiko Rebsch/dpa