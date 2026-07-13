100 Hektar in Flammen: Feldbrand legt Verkehr auf der A9 lahm

Bitterfeld-Wolfen - Ein größerer Feldbrand an der A9 bei Bitterfeld-Wolfen hat den Verkehr in Richtung Berlin zeitweise beeinträchtigt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und damit verbunden Sichtbehinderung kam es kurzzeitig zu Einschränkungen auf der A9. © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, musste die Fahrbahn wegen starker Rauchentwicklung und Sichtbehinderungen während der Löscharbeiten zwischenzeitlich kurz gesperrt werden.

Inzwischen rollt der Verkehr nach Angaben der Polizei wieder. Auch der zeitweise gesperrte Parkplatz Mosigkauer Heide in Fahrtrichtung Berlin wurde wieder freigegeben.

Die Feuerwehr war bis zum späten Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Brand war der Polizei zufolge um die Mittagszeit gemeldet worden und nach etwa vier Stunden gelöscht.

Nach Angaben der Feuerwehr erstreckte sich das Feuer über eine Fläche von rund 100 Hektar. Was der Auslöser war, blieb zunächst unklar. Die Polizei sprach von einem Flächenbrand, bei dem zeitweise weit über 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren.

Die Warnung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld über die Warn-App Nina wurde inzwischen wieder aufgehoben.