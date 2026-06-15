105 Bombendrohungen in drei Ländern: 16-Jähriger in Halle angeklagt

Halle (Saale) - Das Amtsgericht in Halle hat Anklage gegen einen 16-Jährigen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten" erhoben. Demnach soll der Jugendliche für über 100 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich sein.

Das Amtsgericht Halle in Sachsen-Anhalt rollt einen ungewöhnlichen Kriminalfall auf, in dem es um 105 Bombendrohungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geht. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

"Angeklagt worden sind insgesamt 105 entsprechende Taten, die der Angeschuldigte zwischen Juli und September 2025 begangen haben soll", sagte Staatsanwalt Benedikt Bernzen der "Mitteldeutschen Zeitung".

Adressiert habe der 16-Jährige "zahlreiche Schulen und Krankenhäuser".

Der Prozess soll demnach unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Jugendschöffengericht stattfinden.

Wie die "MZ" weiter berichtet, sei der Angeklagte in Deutschland geboren und habe sich bereits gegenüber der Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen geäußert.

Weitere Details wurden nicht genannt.