Tragödie um Alicia (†6): Dessauer Stadtverwaltung zieht Konsequenzen

Dessau-Roßlau - Der gewaltsame Tod der sechsjährigen Alicia Anfang Juni im Osternienburger Land hatte bundesweit für Bestürzung gesorgt. Noch höher schlugen die Wellen, als bekannt wurde, dass Hilfegesuche der Kita in einem stillgelegten E-Mail-Account eines Mitarbeiters des zuständigen Jugendamtes versandeten . Nun hat die Dessauer Stadtverwaltung erste Konsequenzen gezogen.

Das Jugendamt Dessau-Roßlau war zuständig, da Alicia (†6) und ihre Mutter dort gemeldet waren. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der MDR berichtet, wurden dem Chef des Dessauer Jugendamtes Aufgaben entzogen. Die Leitung des allgemeinen sozialen Dienstes sei laut einer Sprecherin nun seiner Vorgesetzten übertragen worden. Zugleich kündigte man an, künftig die Verwaltungsabläufe verbessern und stärker kontrollieren zu wollen.

In einer Antwort auf eine Anfrage der AfD hatte die Landesregierung zuvor bestätigt, dass zumindest eine Meldung der Kita an die Stadt über eine Kindeswohlgefährdung nicht bearbeitet worden war. Die besagte E-Mail sei demnach, wie auch 473 weitere E-Mails, im Postfach eines Mitarbeiters gelandet, der längst aus dem Dienst ausgeschieden war.

Ein Auftrag zur Weiterleitung der Nachrichten sei nicht entsprechend umgesetzt worden, heißt es.

Laut der Landesregierung von Sachsen-Anhalt hatte sich die Mutter, wie bereits berichtet, mehrere Monate vor dem Tod ebenfalls mit einem Antrag auf Hilfe zur Erziehung an das Jugendamt gewandt.