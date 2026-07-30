Großbrand im Schloss Wallhausen: Dachstuhl steht in Flammen

Wallhausen - In der Nacht beginnt das historische Schloss im Landkreis Mansfeld-Südharz zu brennen . Da es auch als Hotel genutzt wird, mussten Gäste und Personal evakuiert werden.

Nach Informationen der Polizei sei bislang niemand verletzt worden. © Jacob Schröter/dpa

Nach Angaben der Rettungsleitstelle steht derzeit der Dachstuhl in Vollbrand. 124 Kräfte seien im Einsatz. Demnach wird die Feuerwehr aus Wallhausen bei den Löscharbeiten von zahlreichen Feuerwehren aus der Umgebung unterstützt.

Verletzt ist nach derzeitigem Stand der Polizei niemand. Das Schloss, das auch als Hotel genutzt wird, konnten Gäste und Personal demnach rechtzeitig verlassen.

Die Leitstelle spricht von einer "Rauchentwicklung bei einem ausgedehnten Brand". Anwohner in Wallhausen und Umgebung sollten Fenster und Türen daher geschlossen halten und Klimaanlagen abschalten.

Wie das Schloss im Landkreis Mansfeld-Südharz in der Nacht um 3.10 Uhr in Brand geriet, ist laut Polizei derzeit unbekannt. Auch zum Ausmaß des Schadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.