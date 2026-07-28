"Marionette von Alice Weidel": Sachsen-Anhalts MP schießt scharf gegen AfD-Spitzenkandidat

Magdeburg - Hitziger Schlagabtausch in Magdeburg ! Am Montagabend trafen Sachsen-Anhalts MP Sven Schulze (46, CDU) und AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) im Rahmen der anstehenden Landtagswahl beim Talk "RND vor Ort" aufeinander. Dabei dauerte es nicht lange, bis das Duell persönlich wurde.

Bei einer Debatte duellierten sich am Montagabend der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35, r.) und Sachsen-Anhalts MP Sven Schulze (46, CDU). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Anlass war eine Frage der Moderatoren, wo die Arbeitskräfte der Zukunft herkommen sollen. Darauf sagte Siegmund: "Ganz sicher nicht aus dem Ausland." Die Zuwanderung sei bisher immer die einzige Antwort gewesen. "Wohin uns das gebracht hat, sehen wir."

Der AfD-Mann forderte, dass es eine "Vision für dieses Land" brauche, wobei es Sachsen-Anhalt "aus eigener Kraft" schaffen müsse. "Deswegen sagen wir: vollen Fokus auf eine vernünftige Familienpolitik", so Siegmund. Zugleich müsse mit einer schlankeren Verwaltung und neuen Technologien gegengesteuert werden.

Schulze konterte daraufhin: "Die Hauptfachkraft, Frau Weidel, kommt ja auch aus dem Ausland bei Ihnen", erinnerte er unter lautem Publikums-Applaus seinen Kontrahenten, der sofort entgegnete: "Das ist das Niveau. Das ist dann alles. Sie haben auch einen super Kanzler. Sie schämen sich ja sogar für den Kanzler."

Doch der Christdemokrat blockte ab: "Man kann auch mal anderer Meinung sein. Ich bin halt nicht die Marionette von Alice Weidel", schoss Schulze scharf gegen Siegmund und stellte klar: "Ich schäme mich für niemanden. Ich bin hier der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts."