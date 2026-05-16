13-Jähriger in Dessau-Roßlau von Doggen angegriffen und am Kopf verletzt

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau haben sich am Freitagabend dramatische Szenen abgespielt: Ein 13-Jähriger wurde im Innenhof eines Mehrfamilienhauses durch zwei Doggen angegriffen und am Kopf verletzt.

Ein 13-Jähriger wurde am Freitagabend in einem Innenhof von zwei Doggen attackiert und verletzt. (Symbolbild) © 123rf/ danielheredia

Laut Polizeisprecherin Doreen Wendland ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr im Bereich der Askanischen Straße.

"Nach den bislang vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad auf dem Innenhof eines dort befindlichen Hauskomplexes", so Wendland. Dort sei der Junge dann unvermittelt durch zwei freilaufende Doggen attackiert und im Kopfbereich sowie an den Armen verletzt worden

"Erst durch das Hinzukommen der Hundehalter konnten die Tiere weggedrängt und von weiteren Angriffen abgehalten werden", so die Sprecherin.

Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe befunden habe, sei durch lautes Geschrei und Bellen zum Ort des Geschehens geeilt und habe Erste Hilfe geleistet.