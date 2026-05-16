13-Jähriger in Dessau-Roßlau von Doggen angegriffen und am Kopf verletzt
Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau haben sich am Freitagabend dramatische Szenen abgespielt: Ein 13-Jähriger wurde im Innenhof eines Mehrfamilienhauses durch zwei Doggen angegriffen und am Kopf verletzt.
Laut Polizeisprecherin Doreen Wendland ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr im Bereich der Askanischen Straße.
"Nach den bislang vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Geschädigte mit seinem Fahrrad auf dem Innenhof eines dort befindlichen Hauskomplexes", so Wendland. Dort sei der Junge dann unvermittelt durch zwei freilaufende Doggen attackiert und im Kopfbereich sowie an den Armen verletzt worden
"Erst durch das Hinzukommen der Hundehalter konnten die Tiere weggedrängt und von weiteren Angriffen abgehalten werden", so die Sprecherin.
Eine Polizeistreife, die sich zufällig in der Nähe befunden habe, sei durch lautes Geschrei und Bellen zum Ort des Geschehens geeilt und habe Erste Hilfe geleistet.
Im Zuge dessen seien auch die Hundehalter, welche zwischenzeitlich abgehauen waren, wieder in den Innenhof zurückgekehrt.
"Der verletzte Junge befindet sich zur medizinischen Behandlung und Beobachtung in einem Krankenhaus", heißt es am Samstagmittag. "Die beiden Hunde wurden zunächst beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an."
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