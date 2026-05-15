Streit eskaliert an Männertag: Betrunkener schlägt Mann mit Spaten

Aken - Infolge einer Auseinandersetzung schlug ein Mann in Aken einen 41-Jährigen mit einem Spaten.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

In der Calber Landstraße kam es gegen 18 Uhr am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 43-Jährigen.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, war die Auseinandersetzung zunächst verbal erfolgt.

Doch in der weiteren Folge schlug der 43-Jährige auf sein Gegenüber mit einem Spaten ein, wodurch der 41 Jahre alte Betroffene eine Platzwunde erlitt und schließlich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.