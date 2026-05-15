Streit eskaliert an Männertag: Betrunkener schlägt Mann mit Spaten
Aken - Infolge einer Auseinandersetzung schlug ein Mann in Aken einen 41-Jährigen mit einem Spaten.
In der Calber Landstraße kam es gegen 18 Uhr am Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einem 41-Jährigen und einem 43-Jährigen.
Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, war die Auseinandersetzung zunächst verbal erfolgt.
Doch in der weiteren Folge schlug der 43-Jährige auf sein Gegenüber mit einem Spaten ein, wodurch der 41 Jahre alte Betroffene eine Platzwunde erlitt und schließlich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
"Der Täter stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test vor Ort wies einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille aus", so die Polizei.
Die Einsatzkräfte entnahmen Blutproben und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 43-Jährigen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)