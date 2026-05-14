Wer macht so was? Tierschützer sind fassungslos nach überraschendem Fund

Halle (Saale) - Die ehrenamtlichen Tierschützer waren gerade in ihrem Haus und auf dem Gelände unterwegs, als ein lautes Geräusch ihre Aufmerksamkeit erweckte.

Die Katze wurde in einer Falle und mit einem kleinen Zettel abgestellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@tierschutz_halle

"Wir sind immer noch fassungslos darüber, was uns am 1. Mai, mitten am Tag, vor unserer Tür erwartete", schrieben die Verantwortlichen des Tierschutz Halle e. V. in ihrer Instagram-Story.

"Eine Katze, in einer minikleinen Falle, ummantelt von einem Laubsack, der wohl vor der Sonne schützen sollte", hieß es weiter.

Es sei offensichtlich gewesen, dass Ehrenamtliche vor Ort waren. Trotzdem wurde das Tier, ohne persönlichen Kontakt oder Bescheid zu geben, einfach abgestellt.

Am Ende war es das laute Geschrei der Katze selbst, das die Tierschützer alarmierte. Bei dem Vierbeiner lag noch ein kleiner, handschriftlicher Zettel, auf dem "nicht kastriert, Freigänger" stand. Vermutlich eine Notiz des letzten Besitzers oder Finders.

Für die Retter aus Halle ist diese Aktion "einfach nur feige und nicht verantwortungsvoll". Wütend kommentierten sie, dass viele Menschen immer sagen, dass Tierheime und Tierschutzvereine doch froh sein sollen, dass die Tiere bei ihnen abgegeben und nicht einfach an der Autobahn herausgeworfen werden.