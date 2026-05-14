Wer macht so was? Tierschützer sind fassungslos nach überraschendem Fund

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Die Tierschützer vom Tierschutz Halle wurden durch ein lautes Geschrei aufmerksam. Jemand hatte eine Katze in einer kleinen Falle vor ihrer Tür abgesetzt.

Von Tamina Porada

Halle (Saale) - Die ehrenamtlichen Tierschützer waren gerade in ihrem Haus und auf dem Gelände unterwegs, als ein lautes Geräusch ihre Aufmerksamkeit erweckte.

Die Katze wurde in einer Falle und mit einem kleinen Zettel abgestellt.
Die Katze wurde in einer Falle und mit einem kleinen Zettel abgestellt.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@tierschutz_halle

"Wir sind immer noch fassungslos darüber, was uns am 1. Mai, mitten am Tag, vor unserer Tür erwartete", schrieben die Verantwortlichen des Tierschutz Halle e. V. in ihrer Instagram-Story.

"Eine Katze, in einer minikleinen Falle, ummantelt von einem Laubsack, der wohl vor der Sonne schützen sollte", hieß es weiter.

Es sei offensichtlich gewesen, dass Ehrenamtliche vor Ort waren. Trotzdem wurde das Tier, ohne persönlichen Kontakt oder Bescheid zu geben, einfach abgestellt.

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Am Ende war es das laute Geschrei der Katze selbst, das die Tierschützer alarmierte. Bei dem Vierbeiner lag noch ein kleiner, handschriftlicher Zettel, auf dem "nicht kastriert, Freigänger" stand. Vermutlich eine Notiz des letzten Besitzers oder Finders.

Für die Retter aus Halle ist diese Aktion "einfach nur feige und nicht verantwortungsvoll". Wütend kommentierten sie, dass viele Menschen immer sagen, dass Tierheime und Tierschutzvereine doch froh sein sollen, dass die Tiere bei ihnen abgegeben und nicht einfach an der Autobahn herausgeworfen werden.

Geklingelt hat niemand. Die Katze hat selbst um Hilfe gerufen.
Geklingelt hat niemand. Die Katze hat selbst um Hilfe gerufen.  © Screenshot/Instagram/@tierschutz_halle

Weiß der Besitzer, dass seine Katze beim Tierheim abgegeben wurde?

"Mai" wurde von den Tierschützern herzlichst aufgenommen. Trotzdem soll sie zurück zu ihrem Besitzer, wenn sie noch einen hat.
"Mai" wurde von den Tierschützern herzlichst aufgenommen. Trotzdem soll sie zurück zu ihrem Besitzer, wenn sie noch einen hat.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@tierschutz_halle

Wer auch immer die Katze abgestellt hat, hatte offensichtlich auch nicht so viel Ahnung von ihr. Nachdem sie ordentlich durchgecheckt wurde, stellte sich nämlich heraus, dass die Katze doch schon kastriert ist. Einen Chip hat sie allerdings nicht.

Das Tierheim hat sie "Mai" getauft. Die Retter haben allerdings einen weiteren Verdacht: "Da sie sehr gepflegt und zutraulich ist, haben wir Bedenken, dass sie eventuell doch einen Besitzer hat, welcher nichts von ihrer Abgabe weiß."

Wer die Katze kennt oder Hinweise zu einem möglichen Besitzer hat, soll sich gern beim Tierschutz Halle e. V. melden. Eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/@tierschutz_halle

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