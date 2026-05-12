Wintereinbruch im Mai: Brocken und Harz schneeweiß

Schierke - Wintereinbruch im Mai: Auf dem Brocken hat es geschneit.

In höheren Lagen des Harzes bleibt der Schnee vorübergehend liegen. © Matthias Bein/dpa

Am Vormittag lag dort eine Schneedecke von zwei bis drei Zentimetern, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Demnach könnte der Schnee im Laufe des Dienstags noch etwas mehr werden. Wer die Winterlandschaft sehen möchte, müsse sich aber beeilen – schon morgen werden dort Plusgrade erwartet. In den kommenden Tagen könnten weitere Schneeflocken fallen.

Aber nicht nur auf dem Brocken schneite es im Harz. Auch auf dem Wurmberg (Niedersachsen) waren die Wiesen laut DWD leicht angezuckert.

Und auch in anderen Hochlagen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fiel Schnee.

Eine matschige Schneedecke aus ein bis zwei Zentimetern sei am Morgen oberhalb von 600 Metern vorzufinden, teilte der DWD mit.

Auf den Straßen blieben die Flocken eher nicht liegen, hieß es.