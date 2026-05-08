20 Jahre Planung: Werden diese Elbfähren in Zukunft von Brücken ersetzt?

Iden - Gutachter sind laut dem sachsen-anhaltischen Verkehrsministerium bei ersten Berechnungen zum Ergebnis gekommen, dass drei zusätzliche Brücken über die Elbe wirtschaftlich wären.

Elbfähren sind vom Wetter und dem Zustand der Elbe abhängig. Auf Dauer seien Brücken wirtschaftlicher, meint das Ministerium für Infrastruktur. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Auf dieser Grundlage werden wir nun eine Elbebrücke in der Altmark, eine zwischen Tangermünde und Magdeburg sowie eine im Landkreis Wittenberg in den Landesstraßenbauplan 2040 aufnehmen", erklärte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (62, FDP).

Elbfähren könnten wegen der Wasserstände nicht immer zuverlässig betrieben werden. Anlieger und Autofahrer müssten lange Wege in Kauf nehmen.

Ersten Untersuchungen zufolge könnten die Fähren Sandau, Pretzsch und Ferchland-Grieben wirtschaftlich durch Brücken ersetzt werden.

Die Kosten wurden mit je rund 50 bis 55 Millionen Euro angegeben.