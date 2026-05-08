20 Jahre Planung: Werden diese Elbfähren in Zukunft von Brücken ersetzt?
Von Dörthe Hein
Iden - Gutachter sind laut dem sachsen-anhaltischen Verkehrsministerium bei ersten Berechnungen zum Ergebnis gekommen, dass drei zusätzliche Brücken über die Elbe wirtschaftlich wären.
"Auf dieser Grundlage werden wir nun eine Elbebrücke in der Altmark, eine zwischen Tangermünde und Magdeburg sowie eine im Landkreis Wittenberg in den Landesstraßenbauplan 2040 aufnehmen", erklärte die Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (62, FDP).
Elbfähren könnten wegen der Wasserstände nicht immer zuverlässig betrieben werden. Anlieger und Autofahrer müssten lange Wege in Kauf nehmen.
Ersten Untersuchungen zufolge könnten die Fähren Sandau, Pretzsch und Ferchland-Grieben wirtschaftlich durch Brücken ersetzt werden.
Die Kosten wurden mit je rund 50 bis 55 Millionen Euro angegeben.
Schnell geht es auf keinen Fall. Von der Planung bis zur Fertigstellung einer Brücke über die Elbe müsse mit einem Zeitraum von etwa 20 Jahren gerechnet werden.
Titelfoto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa