Bald geht es los: Karls "Pop-up-Festival" nimmt Form an

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Im Mai startet auf dem Gelände des Karls Erlebnisdorfes in Wernigerode ein "Pop-up-Festival". Besucher erhalten einen Vorgeschmack auf das, was kommt.

Von Robert Lilge

Wernigerode - Die Freude war groß, als im Dezember verkündet wurde, dass das nächste Karls Erlebnisdorf in Wernigerode (Landkreis Harz) entsteht. Schon bald gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Für kleine Besucher stehen unter anderem Attraktionen bereit.
Für kleine Besucher stehen unter anderem Attraktionen bereit.  © Christian Grube

Wer derzeit über die A36 und über die Halberstädter Straße an Wernigerode vorbeifährt, wird viel Betrieb auf dem zukünftigen Gelände des Erlebnisdorfes sehen.

Derzeit baut das Unternehmen dort einen sogenannten "Pop-up"-Standort auf. Ein "Erlebnisdorf light" sozusagen.

Alle vorhandenen Bauten sind schnell auf- und abbaubar. Diese stehen den gesamten kommenden Sommer über auf dem Gelände.

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Damit möchte das Unternehmen in der Region einen ersten Vorgeschmack geben, was dort zukünftig in noch professionellerer Bauweise entsteht.

"So was gab es noch nie", sagte Firmenchef Robert Dahl während einer früheren Pressekonferenz.

In einer provisorischen Markthalle stehen allerlei "Karls-Produkte" zum Kaufen bereit.
In einer provisorischen Markthalle stehen allerlei "Karls-Produkte" zum Kaufen bereit.  © Christian Grube

Nach Festival starten Bauarbeiten

Mit dem ab 19. Mai startenden "Pop-up-Festival" sollen auch Erkenntnisse gewonnen werden, zum Beispiel über die Lärmbelästigung oder das Verkehrsaufkommen.

Für Besucher stehen unter anderem eine große Markthalle voller "Karls-Produkte" und Attraktionen wie eine Achterbahn bereit.

Nach den Sommermonaten wird das "Pop-up-Festival" wieder abgebaut. Anschließend starten auf dem Gelände die Bauarbeiten für das vollwertige Erlebnisdorf.

Dieses soll laut Plan im Jahr 2028 eröffnen.

Titelfoto: Christian Grube

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