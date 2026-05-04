Bald geht es los: Karls "Pop-up-Festival" nimmt Form an

Wernigerode - Die Freude war groß, als im Dezember verkündet wurde , dass das nächste Karls Erlebnisdorf in Wernigerode ( Landkreis Harz ) entsteht. Schon bald gibt es einen ersten Vorgeschmack.

Für kleine Besucher stehen unter anderem Attraktionen bereit. © Christian Grube

Wer derzeit über die A36 und über die Halberstädter Straße an Wernigerode vorbeifährt, wird viel Betrieb auf dem zukünftigen Gelände des Erlebnisdorfes sehen.

Derzeit baut das Unternehmen dort einen sogenannten "Pop-up"-Standort auf. Ein "Erlebnisdorf light" sozusagen.

Alle vorhandenen Bauten sind schnell auf- und abbaubar. Diese stehen den gesamten kommenden Sommer über auf dem Gelände.

Damit möchte das Unternehmen in der Region einen ersten Vorgeschmack geben, was dort zukünftig in noch professionellerer Bauweise entsteht.

"So was gab es noch nie", sagte Firmenchef Robert Dahl während einer früheren Pressekonferenz.