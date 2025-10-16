A14 für zwei Tage voll gesperrt: Das ist der Grund

Halle (Saale) - Ab Freitagabend gibt es auf der A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha kein Durchkommen mehr.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord. © Christian Grube

Grund dafür sind Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord, die mit dem Neubau der A143 zusammenhängen.

Die Sperrung in beide Richtungen beginnt am Freitag um 22 Uhr und endet am Sonntag um 20 Uhr.

Eine Umleitung wird für beide Seiten eingerichtet. Betroffene werden gebeten, der Ausschilderung U5 beziehungsweise U24 zu folgen.

Der Umweg beträgt rund zehn Kilometer. Es ist mit Behinderungen und Staus zu rechnen.

Bereits Mitte September musste die A14 an derselben Stelle für ein Wochenende voll gesperrt werden.