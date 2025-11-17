Altes Bahngebäude in Aschersleben kommt unter den Hammer

Berlin/Aschersleben - Ein leerstehender früherer Bahnhof in Aschersleben ( Salzlandkreis ) soll demnächst versteigert werden.

Wie aus dem aktuellen Auktionskatalog der Deutschen Grundstücksauktionen AG hervorgeht, wird das historische Empfangsgebäude mit Güterschuppen und Nebengelass demnächst versteigert.

Zuletzt wurde das Gebäude für rund 39.000 Euro auch im Internet zum Verkauf angeboten. Das Gebäude im Ortsteil Mehringen wurde laut DAG um 1880 erbaut. Es weist leerstandsbedingt Vandalismusschäden auf.

Das Gebäude befindet sich bereits seit Längerem in Privatbesitz und wird nicht mehr von der Bahn genutzt.

Anfang des Jahres hatte die Allianz pro Schiene Anreize für private und kommunale Eigentümer gefordert, alte Bahnhöfe für den Schienenverkehr zu erhalten oder wieder fit zu machen.