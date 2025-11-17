Mit 252 Millionen Euro gefördert: Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt kommt voran

Magdeburg - Der Glasfaserausbau in Sachsen-Anhalt wird mit rund 252 Millionen Euro für die kommenden Jahre gefördert.

Wie das Infrastrukturministerium mitteilte, können damit bis 2029 etwa 50.000 Adressen im Land an die Glasfasertechnologie angeschlossen werden.

Das Geld stammt aus Bundes- und Landesmitteln. Bereits im vergangenen Jahr waren etwa 155 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investiert worden.

Vor allem kleine Ortsteile in ländlichen Regionen sollen mit den Förderungen unterstützt werden.

"Mit den geförderten Ausbauprojekten kommen wir unserem Ziel einer flächendeckenden Glasfaserversorgung aller Haushalte und Unternehmen wieder ein großes Stück näher", sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (61, FDP).