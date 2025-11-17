Sperrung an Bahnhof-Knotenpunkt aufgehoben - aber die nächsten Bauarbeiten sind nah!
Halle (Saale) - Nach den umfangreichen Bauarbeiten übers Wochenende konnte der Hallenser Hauptbahnhof am Montagmorgen wieder freigegeben werden.
Nachdem bereits im September im Abschnitt zwischen Halle (Saale) und Angersdorf neue Weichen eingebaut worden waren, erfolgte in den vergangenen Tagen nun die Anbindung an das Leit- und Sicherheitsnetz des Bahnhofs.
Aufgrund des aufwendigen Software-Wechsels mussten die Gleise zunächst teilweise und in der Nacht auf Montag vollständig gesperrt werden.
Diese Sperrung zog zahlreiche Zug-Umleitungen und Ausfälle nach sich, so mussten Fahrgäste unter anderem in Richtung Merseburg, Reußen und Schkeuditz etwa auf Busse umsteigen.
Seit 6 Uhr können die Züge aber wie gewohnt rollen, die Arbeiten der Deutschen Bahn wurden erfolgreich beendet.
Auf lange Sicht kann aber noch nicht aufgeatmet werden am Knoten Halle: Ab Anfang 2026 werden die beiden Bogenbrücken bei Angersdorf und Wörmlitz modernisiert und an die neuesten technischen Anforderungen des Zugverkehrs angepasst. Die Arbeiten sollen bis Ende 2028 dauern.
