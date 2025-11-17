Sperrung an Bahnhof-Knotenpunkt aufgehoben - aber die nächsten Bauarbeiten sind nah!

Halle (Saale) - Nach den umfangreichen Bauarbeiten übers Wochenende konnte der Hallenser Hauptbahnhof am Montagmorgen wieder freigegeben werden.

Am Knoten Halle rollt der Zugverkehr wieder regulär. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nachdem bereits im September im Abschnitt zwischen Halle (Saale) und Angersdorf neue Weichen eingebaut worden waren, erfolgte in den vergangenen Tagen nun die Anbindung an das Leit- und Sicherheitsnetz des Bahnhofs.

Aufgrund des aufwendigen Software-Wechsels mussten die Gleise zunächst teilweise und in der Nacht auf Montag vollständig gesperrt werden.

Diese Sperrung zog zahlreiche Zug-Umleitungen und Ausfälle nach sich, so mussten Fahrgäste unter anderem in Richtung Merseburg, Reußen und Schkeuditz etwa auf Busse umsteigen.

Seit 6 Uhr können die Züge aber wie gewohnt rollen, die Arbeiten der Deutschen Bahn wurden erfolgreich beendet.