Hauptbahnhof Halle gesperrt - was Reisende jetzt wissen müssen

Halle (Saale) - Arbeiten an Gleisanlagen, Anschluss neuer Weichen und ein Softwarewechsel: Am bevorstehenden Wochenende kommt es für Reisende am Hauptbahnhof Halle zu großen Einschränkungen . Der wichtige Verkehrsknotenpunkt ist nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) von Freitag 22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr teilweise und danach für sechs Stunden bis Montag um 4 komplett gesperrt.

Bahnreisende müssen rund um den Hallenser Hauptbahnhof am Wochenende Geduld mitbringen. (Archivbild) © Markus Scholz/dpa

Wer im Nahverkehr unterwegs ist, nutzt bereitstehende Ersatzbusse. Der DB zufolge fahren von Freitag (22 Uhr) bis Montag (4 Uhr) zwischen Halle-Hauptbahnhof und Halle-Nietleben, Sangerhausen, Merseburg, Halle-Trotha und Reußen keine Züge.

Ab Sonntag um 22 Uhr bis Montag 4 Uhr gibt es auch keine Verbindungen zwischen Halle-Hauptbahnhof und Niemberg, Landsberg, Schkeuditz und Leipzig/Halle Flughafen.



Die meisten Fernverkehrszüge halten nicht im Hauptbahnhof Halle, dafür aber größtenteils zusätzlich in Bitterfeld, Leipzig-Hauptbahnhof und Leipzig/Halle Flughafen.

Die Direktverbindungen zwischen Berlin/Erfurt und Halle entfallen. Aus Richtung Halle bestehen Umsteigemöglichkeiten über Magdeburg oder Leipzig in Richtung Berlin und Erfurt.

