Amok-Alarm in Halle war wohl Cyber-Attacke! LKA-Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Halle (Saale) - Der Schock in Halle (Saale) war groß, als am Samstagabend plötzlich Durchsagen im ganzen Stadtgebiet zu hören waren: Amok! Nach dem mysteriösen Vorfall laufen die Ermittlungen nun weiterhin auf Hochtouren.

Die Sirenen in Halle erklangen am Samstagabend mit einem Amokalarm. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 22.30 Uhr ertönten plötzlich die insgesamt 16 Hallenser Sirenen gleichzeitig. Der erschreckende Wortlaut: "Active shooter in progress" (Amoklauf im Gange) und "Lockdown". Der Spuk dauerte rund zehn Minuten, dann herrschte wieder Stille.

Die Stadtverwaltung hat seitdem Entwarnung gegeben, zu keiner Zeit habe demnach Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

"So muss zum jetzigen Zeitpunkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem externen Angriff auf das System ausgegangen werden", hieß es in einer Mitteilung.

Das LKA Sachsen-Anhalt hat den Fall inzwischen von der Polizei übernommen und ermittelt auf Hochtouren zu den unberechtigten Zugriffen auf das Sirenensystem des städtischen Katastrophenschutzes. Das teilte ein Sprecher TAG24 auf Anfrage mit. Die Sirenen seien aktuell "vor äußeren Zugriffen geschützt und alarmfähig".