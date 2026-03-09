Großes Bauprojekt in Sachsen-Anhalt: A36 wird bis Dezember saniert

Wernigerode - Auf der A36 bei Wernigerode ( Landkreis Harz) beginnt eine große Fahrbahnsanierung.

Neben den Straßensanierungen sollen auch Teilsanierungen von mehreren Bauwerken stattfinden. (Archivfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

In Richtung Braunschweig (Niedersachsen) werde bis Jahresende auf einer Länge von 12,6 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert, teilte die Autobahn GmbH mit.

Neben den Straßenarbeiten fänden darüber hinaus auch Teilsanierungen an insgesamt 18 Bauwerken statt.