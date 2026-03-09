Großes Bauprojekt in Sachsen-Anhalt: A36 wird bis Dezember saniert
Von Simon Kremer
Wernigerode - Auf der A36 bei Wernigerode (Landkreis Harz) beginnt eine große Fahrbahnsanierung.
In Richtung Braunschweig (Niedersachsen) werde bis Jahresende auf einer Länge von 12,6 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert, teilte die Autobahn GmbH mit.
Neben den Straßenarbeiten fänden darüber hinaus auch Teilsanierungen an insgesamt 18 Bauwerken statt.
Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf rund 22,6 Millionen Euro.
Laut Autobahn GmbH ist es eines der größeren Bauprojekte in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr.
