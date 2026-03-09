Nach Quecksilber-Fund bei Salzwedel: Grundwasser wird geprüft
Von Hannan el Mikdam-Lasslop
Cheine/Magdeburg - Nach einem Fund von Quecksilber auf einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine (Sachsen-Anhalt) wird nun das Grundwasser untersucht.
Wie der Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, geht die Behörde bisher von einer oberflächlichen Kontamination aus.
Durch die Untersuchung solle eine Verschmutzung des Grundwassers ausgeschlossen werden, hieß es.
Die Ergebnisse sollen den Angaben zufolge voraussichtlich am Donnerstag vorliegen.
Proben wurden unter anderem in den Anwohnerstraßen und den Regenwasserschächten entnommen.
In Cheine war auf einer Straße flüssiges Quecksilber entdeckt worden. In einer Tonne abgesaugten Materials mit Sediment und Steinen fanden sich nach Angaben des Landkreises zwischen 200 und 300 Milliliter reines Quecksilber. Die Ursache für den Fund ist weiterhin unklar.
Titelfoto: Bildmontage: Marc Müller/dpa, Guadalupe Pardo/AP/dpa