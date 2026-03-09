Nach Quecksilber-Fund bei Salzwedel: Grundwasser wird geprüft

Cheine/Magdeburg - Nach einem Fund von Quecksilber auf einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine ( Sachsen-Anhalt ) wird nun das Grundwasser untersucht.

Ist in Cheine bei Salzwedel Quecksilber in das Grundwasser gelangt? Bis Donnerstag sollen entnommene Proben ein Ergebnis liefern. (Symbolbild) © Guadalupe Pardo/AP/dpa

Wie der Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, geht die Behörde bisher von einer oberflächlichen Kontamination aus.

Durch die Untersuchung solle eine Verschmutzung des Grundwassers ausgeschlossen werden, hieß es.

Die Ergebnisse sollen den Angaben zufolge voraussichtlich am Donnerstag vorliegen.

Proben wurden unter anderem in den Anwohnerstraßen und den Regenwasserschächten entnommen.