Bienenseuche in Stendal: Stadt richtet Sperrbezirk ein

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In Stendal wurde erneut die für Bienen gefährliche Amerikanische Faulbrut festgestellt. Jetzt wurde ein erweiterter Sperrbezirk eingerichtet.

Von Robert Lilge

Stendal - Im Norden Sachsen-Anhalts, im Landkreis Stendal, wurde die Amerikanische Faulbrut (AFB) festgestellt. Jetzt wird ein Sperrbezirk eingerichtet.

In und um Stendal wurde die Amerikanische Faulbrut bei Bienen festgestellt. (Symbolbild)
In und um Stendal wurde die Amerikanische Faulbrut bei Bienen festgestellt. (Symbolbild)  © Henning Kaiser/dpa

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, ist im Süden der Hansestadt Stendal eine weitere Ausbreitung der Seuche nachgewiesen worden.

Bereits im Oktober wurde ein Bereich gesperrt, nachdem die für Bienen bedrohliche Krankheit entdeckt wurde.

Der neue erweiterte Sperrbezirk gelte nun für die Ortsteile Borstel, Uenglingen sowie für die südlichen Teile Wahrburg und Bindfelde.

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Ab sofort müssen Bienenvölker unter anderem untersucht werden. Es gelte eine Allgemeinverfügung.

Laut dem Landesamt für Verbraucherschutz hatte es in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt nur sehr wenige Fälle der hoch ansteckenden, bakteriellen Infektionskrankheit gegeben.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa

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