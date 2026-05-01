Bienenseuche in Stendal: Stadt richtet Sperrbezirk ein

Stendal - Im Norden Sachsen-Anhalts , im Landkreis Stendal, wurde die Amerikanische Faulbrut (AFB) festgestellt. Jetzt wird ein Sperrbezirk eingerichtet.

In und um Stendal wurde die Amerikanische Faulbrut bei Bienen festgestellt. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, ist im Süden der Hansestadt Stendal eine weitere Ausbreitung der Seuche nachgewiesen worden.

Bereits im Oktober wurde ein Bereich gesperrt, nachdem die für Bienen bedrohliche Krankheit entdeckt wurde.

Der neue erweiterte Sperrbezirk gelte nun für die Ortsteile Borstel, Uenglingen sowie für die südlichen Teile Wahrburg und Bindfelde.

Ab sofort müssen Bienenvölker unter anderem untersucht werden. Es gelte eine Allgemeinverfügung.