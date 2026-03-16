Aufatmen bei Verkehrssündern? Darum stoppt die Bußgeldstelle Mahnungen

Magdeburg - Säumige Verkehrssünder bekommen in Sachsen-Anhalt derzeit Aufschub.

Die Bußgeldstelle ahndet Verkehrsverstöße wie zu hohes Tempo oder Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Grund ist eine IT-Panne, wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet (Dienstagsausgabe). Seit Jahresbeginn gebe es Probleme, Zahlungen an die Landeshauptkasse zuzuordnen.

Die Zentrale Bußgeldstelle der Polizei habe aus diesem Grund vorsorglich einen Mahnstopp verhängt, schreibt die Zeitung unter Berufung auf das Finanzministerium.

Laut Ministerium sollen Bürgerinnen und Bürger so vor möglicherweise ungerechtfertigten Konsequenzen geschützt werden.

Die Bußgeldstelle ahndet landesweit Verkehrsverstöße wie zu hohes Tempo oder Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Dabei treibt sie alljährlich Millionenbeträge ein.