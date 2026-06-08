Anschlagsopfer von Magdeburg bekommen jetzt noch mehr Geld

Magdeburg - Knapp eineinhalb Jahre nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt können Betroffene nach Spenden und staatlichen Geldern weitere Ausgleichszahlungen erhalten.

Betroffenen des Magdeburg-Anschlags stehen jetzt noch mehr Gelder zu. © Hendrik Schmidt/dpa

Insgesamt stehen nun 7,5 Millionen Euro dafür zur Verfügung, teilte eine Sprecherin der R+V-Versicherung auf Anfrage mit.

Die Versicherung hatte den Mietwagen des Täters versichert, wie zunächst die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtete.

Am 20. Dezember 2024 war der Mann von einer Straße durch eine Lücke in Betonabsperrungen auf einen Fußweg auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt eingefahren. Sechs Menschen wurden getötet, mehr als 300 teils schwerst verletzt.

Die Haftung für die Personenschäden aller Betroffenen sei nach dem Straßenverkehrsgesetz auf insgesamt 5 Millionen Euro begrenzt, hieß es von der Versicherung. Zusätzlich habe die Verkehrsopferhilfe einen Betrag von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Mit den Geldern sollen vorrangig direkte Opfer entschädigt werden, für die kein Geld von anderen Stellen kommt, etwa von Trägern der Sozialversicherung oder aus Härtefallfonds.