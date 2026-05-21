Aufnahmestopp? Hohe Spritpreise belasten Tafeln in Sachsen-Anhalt stark

Magdeburg - Die gestiegenen Spritpreise setzen die Tafeln in Sachsen-Anhalt zunehmend unter Druck. Höhere Fahrtkosten für Transporte erschweren die Versorgung bedürftiger Menschen mit Lebensmitteln.

In den Randgebieten Sachsen-Anhalts sind die Tafeln besonders von den hohen Spritpreisen betroffen. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

"Die höheren Preise sind spürbar, das stellt die Tafeln vor erhebliche Herausforderungen", sagt Kai-Gerrit Bädje, Vorsitzender des Landesverbandes der Tafeln in Sachsen-Anhalt.

Besonders betroffen seien die Tafeln in den Randgebieten des Landes. Das zentrale Lager, über das ein Großteil der Lebensmittel verteilt wird, befindet sich in Staßfurt im Salzlandkreis.

Viele Tafeln holen den Angaben zufolge dort die Ware ab, fahren zurück zu ihren Standorten und verteilen die Lebensmittel anschließend an die Ausgabestellen. Vor allem die großen Transportfahrzeuge verursachten enorme Kosten, hieß es.

Auch die Tafel in Merseburg steht zunehmend unter Druck: Mit zwei Fahrzeugen legt sie täglich rund 150 Kilometer zurück und versorgt bis zu 3000 Menschen.

Gleichzeitig steige die Nachfrage, täglich kämen neue Bedürftige hinzu, hieß es von einer Mitarbeiterin. Die Tafel stehe deshalb kurz davor, ihr Angebot einschränken zu müssen oder einen Aufnahmestopp zu verhängen.