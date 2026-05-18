Schaden in Millionenhöhe: Brand legt Einkaufszentrum lahm

Dessau-Roßlau - Im Ortsteil Mildensee bei Dessau-Roßlau kam es am Sonntag zu einem Brand in einem Einkaufszentrum.

Dank der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein größerer Brand vermieden werden. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Etwa gegen 10.40 Uhr hatte der Lagerraum des Kauflands in der ersten Etage im Einkaufszentrum in Mildensee Feuer gefangen.

Glücklicherweise konnte dank der Sprinkleranlage, die durch den Rauch ausgelöst wurde, sowie dem erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr ein größerer Brand vermieden werden.

Nichtsdestotrotz kam es durch das Feuer aber vor allem durch das Löschwasser zu erheblichen Schäden, sowohl in dem Supermarkt als auch in den darunter gelegenen Geschäften.

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, gehe man derzeit von einem Sachschaden in Höhe eines niedrigen siebenstelligen Betrages allein an dem Gebäude aus. "Die Schadenhöhe an den beschädigten Waren kann durch die Polizei derzeit noch nicht beziffert werden", erklärte Sprecher Daniel Steinat.