Umfrage: Mehrheit befürwortet spezialisierte Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Einer Umfrage zufolge ist den Sachsen-Anhaltern die Behandlungsqualität wichtiger als die Nähe einer Klinik zu ihrem Wohnort.

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (64, SPD) möchte noch vor den Landtagswahlen im September eine Grundlage für eine Klinikreform schaffen. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) gaben 86 Prozent der Befragten an, bei einer planbaren aufwendigen Behandlung oder Operation ein Krankenhaus mit umfassender Erfahrung zu wählen, auch wenn dies eine längere Anreise erfordert.

13 Prozent würden sich für ein Krankenhaus entscheiden, das gut vom Wohnort aus zu erreichen ist, aber nicht auf die Behandlung spezialisiert.

Die Befragung ergab laut TK auch, dass die Mehrheit der Menschen in Sachsen-Anhalt strukturelle Neuerungen bei Krankenhäusern unterstützt, die in der aktuellen Reform geplant sind.

79 Prozent der Befragten bewerteten das Vorhaben, komplexere Behandlungen künftig in hierfür spezialisierten Häusern zu bündeln, als "sehr gut" oder "eher gut".

21 Prozent stünden solchen Reformplänen kritisch gegenüber.