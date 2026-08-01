01.08.2026 13:32 Auftritt von Dieter Hallervorden bei CDU-Wahlkampfevent sorgt für Wirbel

Dieter "Didi" Hallervorden sorgt mit einem Kabarettauftritt bei Wahlkampfveranstaltungen von Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze für Wirbel.

Von Dörthe Hein Magdeburg - Der Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden (90) sorgt mit einem Kabarettauftritt bei Wahlkampfveranstaltungen von Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze (47) für Wirbel.

Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden (90) tritt bei einem Wahlkampfevent von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (47, CDU, r.) auf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Nach Veranstaltungen in Halle und Magdeburg in den vergangenen Tagen gehe es aber wie geplant nächste Woche in Dessau und Naumburg weiter, sagte der Generalsekretär des CDU-Landesverbands, Mario Karschunke (54), der Deutschen Presse-Agentur. Die Veranstaltungen seien sehr gut gebucht. Für Dessau am Montag gebe es rund 600 Anmeldungen. Bei dem Gesprächsformat mit dem Titel "Kultur braucht Freiheit" stehen der Schauspieler und der Ministerpräsident gemeinsam mit einer Moderatorin auf der Bühne. Es geht um den persönlichen Begriff von Freiheit, was eine lebendige Demokratie braucht und welche Rolle Kunst, Meinungsfreiheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt spielen. Hallervorden bringt musikalische Beiträge mit und legt den Fokus stark auf Frieden. Die aktuelle Verteidigungs- und Rüstungspolitik lehnt er dabei ab. Sachsen-Anhalt Tragödie um Alicia (†6): Dessauer Stadtverwaltung zieht Konsequenzen Auch auf die von ihm bereits früher kritisierte Israel-Politik nimmt er Bezug: In einem Hintergrundvideo zu einer Gesangseinlage von ihm ist kurz ein Bild von einer Demonstration mit dem Schriftzug "Stoppt den Völkermord in Gaza" zu sehen.

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