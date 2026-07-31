31.07.2026 06:50 Insolvenzantrag in Teutschenthal: Wie es mit der Grube im Saalekreis weitergeht

Nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Land zieht der Betreiber der Grube Teutschenthal die Reißleine.

Von Daniel Josling Teutschenthal - Der Betreiber der Grube Teutschenthal im Saalekreis hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.

Nach gescheiterten Verhandlungen mit dem Land zieht der Betreiber der Grube Teutschenthal die Reißleine. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Das Amtsgericht Halle (Saale) bestellte den Hallenser Rechtsanwalt Lucas Flöther zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie das Unternehmen jüngst mitteilte. Die Löhne und Gehälter der rund 90 Beschäftigten seien über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Die Langzeitsicherung der Grube habe während des Verfahrens oberste Priorität. Die GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG begründete den Schritt mit deutlich gestiegenen Kosten für die langfristige Sicherung des ehemaligen Bergwerks. Frühere geologisch-geotechnische Prognosen entsprächen nicht mehr der heutigen Situation. Sachsen-Anhalt Großbrand im Schloss Wallhausen: Dachstuhl steht in Flammen Trotz intensiver Verhandlungen mit dem Land Sachsen-Anhalt sei keine Einigung über eine Finanzierungslösung zustande gekommen.

Insolvenzverwalter prüft Fortführung

Nun soll ein Insolvenzverwalter die Zukunft des Betriebs prüfen. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Der vorläufige Insolvenzverwalter kündigte Gespräche mit dem Land an. "Ich werde prüfen, wie eine wirtschaftliche Fortführung des Betriebs im Insolvenzantragsverfahren aussehen kann", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther. Dabei gehe es sowohl um die Sicherung des Bergwerks als auch um die weiterhin zuverlässige Annahme von Material der Entsorgungswirtschaft zum Versatz unter Tage. Nach Angaben der Insolvenzverwaltung befindet sich das Verfahren noch am Anfang. Flöther werde zunächst ein Gutachten für das Amtsgericht Halle (Saale) erstellen. Sachsen-Anhalt Sichtungen explodieren: Dieses Insekt mit Gruselfaktor breitet sich immer weiter aus Mit einer Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei Anfang Oktober zu rechnen.

Linke fordert Klarheit zur Sicherheit der Grube