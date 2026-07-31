Nach Schlossbrand: Drohnenbilder für Denkmalschutz

Wallhausen - Beim Großbrand in der Nacht zum Donnerstag wurden weite Teile des historischen Schlosses Wallhausen zerstört. Das Areal soll jetzt für den Denkmalschutz dokumentiert werden - aus der Luft.

Jetzt sollen Drohnenaufnahmen für den Denkmalschutz gemacht werden. © Bodo Schackow/dpa

Nach dem Großbrand im historischen Schloss Wallhausen soll ein Spezialist umfangreiche Drohnenaufnahmen für den Denkmalschutz machen.

"Die Dokumentation dient in Ergänzung zu den Aktivitäten der Feuerwehren der denkmalschutzrechtlichen Datenerhebung, die für einen möglichen Wiederaufbau verwendet werden kann", teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz mit. Landrat André Schröder (CDU) bedankte sich beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie für die Amtshilfe.

Am Donnerstagmorgen gegen 3.00 Uhr war aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es zerstörte den Dachstuhl des denkmalgeschützten Renaissance-Schlosses und beschädigte das zweite Obergeschoss erheblich.