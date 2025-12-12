Autofahrer, aufgepasst! Hier rollen am Freitag wieder Panzer über die Straße

Hütten/Zielitz - Nach erfolgreichen Übungen auf dem Truppenübungsplatz in der Colbitz-Letzlinger Heide rücken die Soldaten der Bundeswehr samt ihrer tonnenschweren Ausrüstung wieder ab. Dafür müssen sie über die öffentlichen Straßen fahren.

Die Bundeswehr ist am Freitag wieder mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen unterwegs. (Archivfoto) © Robert Lilge/TAG24

Wie das Gefechtsübungszentrum Heer mitteilte, findet am Freitag wieder ein sogenannter Straßenmarsch über die A14 und K1142 statt.

Dabei fahren mehrere Panzer vom Bundeswehr-Standort Hütten zum Bahnhof des K+S Kali-Werkes nach Zielitz.

Über zehn Transportpanzer vom Typ Fuchs, Pionierpanzer Dachs, Brückenpanzer Leguan sowie ein Fahrzeugkran werden dort auf einen Zug verladen.

Zwar habe die Bundeswehr einen eigenen Bahnhof, jedoch kann dieser aufgrund von Bauarbeiten an der Haupttrasse Hannover - Berlin nicht angefahren werden, hieß es.