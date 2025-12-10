20.000 Schuss Bundeswehrmunition geklaut: Polizei sucht nach Zeugen

Burg (bei Magdeburg) - Nachdem Ende November knapp 20.000 Schuss Bundeswehrmunition aus einem Transporter in Burg gestohlen worden waren, hofft die Polizei nun auf die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach den Tätern.

In diesem Bereich wurde der Transporter vor dem Diebstahl abgestellt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, sollen die bislang unbekannten Diebe die mit Munition beladenen Kisten zwischen dem 24. und dem 25. November aus dem abgestellten Fahrzeuggespann eines zivilen Speditionsunternehmens entwendet haben.

Der Fahrer bemerkte den Diebstahl erst, als er bei der nahe gelegenen Clausewitz-Kaserne ankam und seine Laderampe öffnete.

Zum Tatzeitpunkt waren der Renault-Transporter und ein Planenanhänger auf einer Parkfläche an der Blumenthaler Landstraße, unmittelbar vor der Einmündung Marientränke, abgestellt worden.

Die Polizei hofft mit der Veröffentlichung von Bildern, dass Zeugen Hinweise zu den möglichen Tätern liefern können.