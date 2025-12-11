Kinderrechte in Sachsen-Anhalt: Was gut läuft und was nicht

Magdeburg - Bei der Einhaltung der Kinderrechte schneidet Sachsen-Anhalt im Vergleich der Bundesländer unterdurchschnittlich ab.

Sachsen-Anhalt schneidet im Kinderrechte-Index 2025 unterdurchschnittlich ab. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht erheblichen Nachholbedarf bei der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Sachsen-Anhalt, wie aus dem Kinderrechte-Index 2025 hervorgeht.

Überdurchschnittlich gut schnitten Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Thüringen ab.

Als unterdurchschnittlich wurden Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt eingestuft.

Gut stehe Sachsen-Anhalt da etwa bei der Einbindung von Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse sowie bei der Bestellung von Verfahrensbeiständen in familiengerichtlichen Verfahren und gut ausgebildetem pädagogischem Personal in Kitas.